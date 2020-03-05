Zengene: Koronavirüs, petrol piyasalarında arz ve talep arasında dengesizlik yaratmıştır

OPEC özel oturumuna katılmak için Viyana'da bulunan Zengene burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üretim miktarının azaltılması konusunda konuşulması gerektiğini, bir rakamın kesinlik kazanmadığını fakat piyasaya yardımcı olmak için bir yol bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Zengene dün de yaptığı açıklamada, ‘OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerim petrol piyasasını dengelemek için ellerinden geleni yapmaları zorunludur’ ifadelerini kullandı.

OPEC ve OPEC Üyesi Olmayan Ortak Teknik Komite'nin önerisi üzerine petrol üretiminden günde en az yaklaşık 500 bin varil petrolün düşürülmesi gerektiğini kaydeden Zengene, İran'ın 500 bin varilden fazla petrol azaltma politikasını izleyip izlemediği sorusuna, "Burada uzmanlık sayısı değil, politika işler’ diye konuştu..

OPEC Konferansının 178. (Olağanüstü) Toplantısı ile OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin bakanlarının 8. Ortak Toplantısı, 5-6 Mart tarihlerinde örgütün Viyana'daki merkezinde yapılacak.

Toplantılarda petrol ihraç eden ülkelerin temsilcilerinin, korona virüsünün petrol talebi üzerindeki olumsuz etkisine karşı koymak için üretim kesintileri hakkında karar verecekler.



OPEC, koronavirüsle ilgili zayıf petrol talebinin daha düşük arz ile nasıl dengeleneceğini görüşmek üzere Çarşamba'dan Cuma gününe kadar Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak.

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2012