WHO temsilcileri İran’ın Korona Teşhis Laboratuarlarının örnek olduklarını bildirdi

WHO temsilcileri İran Pastoor Enstitüsüne yaptıkları ziyarette 10 günden kısa bir süre zarfında geniş bir şekilde tesis edilen Laboratuarların başarılı bir örnek olduklarını bildirdiler.

WHO temsilcileri Pastoor Enstitüsünü ziyarette yakından koronavirüs teşhis için işlemleri incelediler.

WHO grubunda yer alan uzmanlardan Richare Bernan yaptığı açıklamada, İran’ı Koronavirüs ile mücadele için güçlü bi sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, şu an için İran’da bu alanda 22 Laboratuarın faaliyette bulunduğunu bu sayının yakına 41’e ulaşacağını ve kısa sürede de 50 olacağını söyledi.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 2 bin 922 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 522 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

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2012