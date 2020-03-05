Sağlık Bakanlığının Korona teşhis sitesi faaliyete geçti

Reyisi yaptığı açıklamada, vatandaşların siteye giriş yaptıktan sonra mevcut durumları ile ilgili sorulan soruları yanıtladıktan sonra cp telefonlarına durumları ile ilgili bir mesaj alacaklarını söyledi.

Reyisi herkesten bu testleri uygulamasını istedi.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 2 bin 922 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 522 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

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2012