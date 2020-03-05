İran, UAEK ile yapılan işbirliği görüntüsünün tahrip edilmesine ikazda bulundu

UAEK Başkanının dün İran raporunun yayınlanması sonrası İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyükelçisi Kazım Garipabadi tarafından yapılan açıklamada bu husus belirtildi.

Açıklamada, ek protokolün 4. Maddesi g bendinde Ajans tarafından denetlenmek istemlerin delillerinin açık şekilde ilan edilmesi gerekirken, ajansın iki mekanı denetleme istemi ile ilgili hiçbir hukuki bir gerekçe belirtilmedi ve gönderilen fotokopilerin de Siyonist rejim iddialarına dayalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ‘’ Gizli servislerin sahte bilgileri doğrultusunda gönderilen kağıtlar, Ajans tüzüğü, ek protokol ve NPT protokolü çerçevesinde olmadığından, bu uygulamanın ne ajansı bu isteme mecbur bırakmakta ne de İran’a bu istem karşısında bir taahhüt yaratmamaktadır. ‘’ denildi.

Açıklamada, İran’ın mevcut ve eski yönetim kadrosu ile yapılan görüşmelerin tarihlerine vererek, bu görüşmelerin tümünde İran’ın tutumunun şeffaf şekilde açıklandığı belirtildi.

İran’ın bu sahte bilgilere meşruiyet kazandırarak kötü bir bidete yol açmayı istemediği ifade edilen açıklamda, bu konunun ajansın itibarını da zedelediğini ve üye ülkelerle ilişkilerinin zararına olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ‘’İran’ın beklentisi ajansa ulaştırılan her bilginin muteber algılanmaması ve ajansın bağımsızlığı çerçevesinde denetimlerin yapılmasıdır. ‘’ ifadesi yer aldı.

2018 yılında ajans tarafında 59 ülkede yapılan toplam 1124 denetim faaliyetinden 989 denetimin (yüzde 88) İran’da yapıldığı, 2018 yılında ek 60 ve 2019 yılının 10 ayında da ek 27 denetim yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ajans tarafından yapılan tüm denetimlerin yüzde 22’siin İran ile ilgili olduğu ifade edilerek, denetimlerin basite indirgenmemesi ve denetim istemlerinin şeffaf delillere ve tüzük çerçevesinde olması gerektiği ve ajansın iki istemin bu ilkelere uymadığı belirtildi.

Açıklamada, İran’ın ajans ile taahhütleri çerçevesinde işbirliğine hazır olduğu belirtilerek, ajansın ve üye ülkelerin görevinin bu gibi konularda İran ve UAEK arasındaki işbirliği görüntüsünü tahrip etmekten kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

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2012