4 Mar 2020 21:24
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News Code: 83702235
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WHO: İran Koronavirüs ile mücadele için hazırlıklıdır

WHO: İran Koronavirüs ile mücadele için hazırlıklıdır

Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Temsilcisi İran’ın koronavirüsü kontrol için hazırlıklı olduğunu ve yakın gelecekte virüsün İran’da kontrol altına alınacağına inandıklarını bildirdi.

WHO temsilcileri ve Çin’den bir uzman heyet bugün Tahran Mesih Daneşveri hastanesini ziyaret ettiler.
WHO temsilcisi ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, İran’ın hazırlıklı olduğunu ve yakın gelecekte bu virüsü kontrol altına aacağını söyledi.
WHO temsilcisi, İran’ın bulaşıcı hastalıkların kontrolünde iyi güce sahip olduğunu ve üstün yönlerini çeşitli krizlerde gösterdiğini söyledi.
Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 2 bin 922 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 522 kişi iyileşerek taburcu edilmişitir.
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2012

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