İran-Pakistan, Afganistan’daki son gelişmeleri inceledi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Zarif ve Goreyşi ayrıca ikili ilişkiler, bölgede Koronavirüsün yayılması konularında da görüştüler.

Zarif, ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı ile de yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüs’ün yayılması ile ilgili istişarelerde bulundu.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 2 bin 922 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 522 kişi iyileşerek taburcu edilmişitir.

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2012