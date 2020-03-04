4 Mar 2020 21:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83702234
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İran-Pakistan, Afganistan’daki son gelişmeleri inceledi

İran-Pakistan, Afganistan’daki son gelişmeleri inceledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Goreyşi, Afganistan gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Zarif ve Goreyşi ayrıca ikili ilişkiler, bölgede Koronavirüsün yayılması konularında da görüştüler.
Zarif, ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı ile de yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüs’ün yayılması ile ilgili istişarelerde bulundu.
Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 2 bin 922 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 522 kişi iyileşerek taburcu edilmişitir.
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2012

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