Zarif ve Lavrov, İdlib hakkında fikir alışverişinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Rus mevkidaşı arasında yapılan bu görüşmede ayrıca korona ile ilgili son gelişmeler, İran'ın bu konudaki eylemleri ve ikili ekonomik ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı da İdlib’deki durumun yakından ve hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İlib’deki gerginliğin yönetilmesinin gerekli olduğunu belirterek, gerginlikten kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.

Son Astana Liderler zirvesinin Tahran’da düzenlenmesi yönünde alınan karar hatırlatılan bildiride, bu oturumun düzenlenmesinin önceki anlaşmaların uygulanmasında etkili olacağını ifade edildi.

Bildiride, ‘’İran üçüncü taraflar özellikle Amerika’nın bu süreci zedelemek için çabalarını mahkum ederek, ortakları ile bu hususta yakın temastan olduğunu ve mevcut şartların tamamlanması için çabaların devam edecektir.’’ İfadesi yer aldı.

Bildiride Amerika başta olmak üzere üçüncü tarafların sorumsuzca her zaman bölgede gerginlik istediğini ve Suriye’deki varlıklarını da o ülkenin petrol kaynaklarını yağma olarak bildirdikleri ifade edildi.