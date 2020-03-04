İran'da petrol üretimi Korona virüsünden olumsuz etkilenmedi

OPEC özel oturumuna katılmak için Viyana'da bulunan Zengene burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Ulaşımda ve şehir için taşımacılıkta tüketimin azalmasına şahit olduk’ dedi.

Korona virüsünün yayılması nedeniyle petrol piyasasının şu anda fazla arz durumunda olduğunu vurgulayan Zengene, ‘OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerim petrol piyasasını dengelemek için ellerinden geleni yapmaları zorunludur’ ifadelerini kullandı.

OPEC ve OPEC Üyesi Olmayan Ortak Teknik Komite'nin önerisi üzerine petrol üretiminden günde en az yaklaşık 500 bin varil petrolün düşürülmesi gerektiğini kaydeden İranlı Bakan, İran'ın 500 bin varilden fazla petrol azaltma politikasını izleyip izlemediği sorusuna, "Burada uzmanlık sayısı değil, politika işler’ diye konuştu..

Bakan ayrıca, Rusya'nın yumuşama konusundaki tutumunun yavaşlayıp yavaşlamadığına da, 'Durumu görmeliyiz. Ruslar son dakikaya kadar petrol üretimini azaltma konusunda isteksiz davranıyorlar' diye ekledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün OPEC Konferansının 178. (Olağanüstü) Toplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

OPEC Konferansının 178. (Olağanüstü) Toplantısı ile OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin bakanlarının 8. Ortak Toplantısı, 5-6 Mart tarihlerinde örgütün Viyana'daki merkezinde yapılacak.

Toplantılarda petrol ihraç eden ülkelerin temsilcilerinin, korona virüsünün petrol talebi üzerindeki olumsuz etkisine karşı koymak için üretim kesintileri hakkında karar verecekler.



OPEC, koronavirüsle ilgili zayıf petrol talebinin daha düşük arz ile nasıl dengeleneceğini görüşmek üzere Çarşamba'dan Cuma gününe kadar Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak.