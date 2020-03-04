İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

Dünden bu yana 586 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüsüne yakalanan en son 586 kişiden 253'ünün Tahran, 101'inin Kum, 35'inin Gilan, dokuzar kişinin Mazenderan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan, sekizer kişinin Simnan, Merkezi, Rezevi Horasan ve Sistan ve Beluçistan, 4 vakanın Kürdistan, 15 kişinin Kirmanşah, 7 kişinin İlam, 5 bvakanın Luristan, 27 Kişinin Huzistan, on dörter kişinin Fars ve Kirman, 6'sıınn Zencan, 19 kişinin Elburz ve birer kişinin Çaharmahal ve Bahtiyari ile Kuzey Horasan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalardan 15 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 2922 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 92 kişinin yaşamını yitirdiğini, 552 kişinin ise iyileştiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 3 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.