4 Mar 2020 15:15
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News Code: 83701758
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İran Petrol Bakanı OPEC zirvesine katılmak için Viyana'ya gitti

İran Petrol Bakanı OPEC zirvesine katılmak için Viyana'ya gitti

Tahran, İRNA- İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün OPEC Konferansının 178. (Olağanüstü) Toplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

OPEC Konferansının 178. (Olağanüstü) Toplantısı ile OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin bakanlarının 8. Ortak Toplantısı, 5-6 Mart tarihlerinde örgütün Viyana'daki merkezinde yapılacak.

Toplantılarda petrol ihraç eden ülkelerin temsilcilerinin, korona virüsünün petrol talebi üzerindeki olumsuz etkisine karşı koymak için üretim kesintileri hakkında karar verecekler.

OPEC, koronavirüsle ilgili zayıf petrol talebinin daha düşük arz ile nasıl dengeleneceğini görüşmek üzere Çarşamba'dan Cuma gününe kadar Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak

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