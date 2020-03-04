4 Mar 2020 14:58
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News Code: 83701692
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İran UAEK'de kuralların çiğnenmesi konusunda uyardı

İran UAEK'de kuralların çiğnenmesi konusunda uyardı

Londra, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEK'nin son raporu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda ilkelere aykırı ve tehlikeli eylemlerin önüne geçmektedir' dedi.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, 'Maalesef bir kez daha ABD ve İsrail rejimi, UAEK'ye ana sözleşmesindeki görevlerinden uzak durmak için baskı uygulayarak, İran ile bu kurum arasındaki aktif ve yapıcı iş birliği ve ilişkilere gölge düşürmek istiyorlar' diye belirtti.

İstihbarat örgütlerinin uydurduğu yalanlara önem vermek isteyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki tehlikeli ve kurallar aykırı kararlar karşı koyduklarını ifade eden Garipabadi, 'UAEK'nin İsrail rejimi dahil diğer ülkelerin istihbarat örgütlerinin yalan ve sahte haberlerine inanarak İran'dan açıklama beklemesi veya nükleer tesislere daha fazla erişim sağlama talebi, UAEK'nin doğrulama belgeleri ile çeliştiği gibi, İran için de bu isteklere karşılık vermesi için her hangi bir taahhüt görmemektedir' diye konuştu.

Garipabadi, 'Diğer ülkelerin bu tür komplolara karşı temelli adım atmadıkları durumunda kendi milli egemenlikleri de ayaklar altına alınacak' diye ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu dün 3 Mart'ta yayınladığı son raporunda, İran'ın 3 tesise erişimi engellediğini ve UAEK'nin bildirilmeyen nükleer maddelerle ilgili sorularına fazla yanıt vermediğini bildirdi.

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