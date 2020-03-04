Yezd Zerdüştileri "İran'ın Sağlığı" için dua ediyor

İRNA’ya konuşan Ergüvani, dua töreninin bu akşam saat 9'dan itibaren Zerdüştilerin evlerinde yapılacağını ve İran halkının sağlığı için dua ederek, Avesta'nın bir bölümünü okuyacaklarını dile getirdi.

Zerdüştilerin özel ve kutsal günleri olduğunu belirten Ergüvani, 'Bunlardan biri enerjik kabul edilen "Verehram İzed" günüdür. Bugünde Zerdüştiler başkalarına enerji vermek için bir araya gelirler’ dedi.

Yezd ilinde yaşayan Zerdüştiler, bu akşam "Avaram Yeşt" Avestası'nı okuyarak kendileri, aileleri ve tüm İran halkı için sağlık dileyecekler.

Yezd ilinde korona virüsü salgınının başlamasından bu yana solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan 300 kişiden 6'sında korona virüsü tespit edildi. Bunlardan 2 kişi hayatını kaybederken dört kişi ise müşahede altında tutuluyor.