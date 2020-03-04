İran animasyonu 2021 Akademi Ödülü'ne aday gösterilmek için gerekli koşulları sağladı

Ferzane Ümidvarniya'nın yapımcılığı ve yönetmenliğini yaptığı Song Sparrow adlı kısa animasyon filmi, Libo Film Festivali'nde en iyi kısa animasyon ödülünü alarak, 2021 Oscar Akademi Ödülü'ne katılmak için başvuru yapabilecek.

İran-Danimarka ortak yapımı Song Sparrow, geçtiğimiz günlerde 20. Uluslararası Libo Festivali'nin en iyi kısa animasyon ödülünü kazanmayı başardı.

10 dakikalık Song Sparrow, katıldığı 40'tan fazla uluslararası film festivalinde aralarında Jifoni Film Festivali'nin de bulunduğu birçok festivalden şimdiye kadar 7 ödül kazanmıştır.