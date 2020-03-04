38. Uluslararası Fecr Film Festivali Haziran 2020'ye ertelendi

38. Uluslararası Fecr Film Festivali Haber Portalı'ndan yapılan açıklamaya göre, festivalin İletişim ve Medya Müdürü Keyvan Kesiriyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, koronanın İran ve dünyada yayıldığına dikkati çekerek, 'Dünyada kısa vadede durumların iyileşmesi konusundaki belirsizlik nedeniyle Dünya Film Yapımcıları Birliği Federasyonu ve Sinema Kurumu Başkanlığı ile gerekli istişarelerden sonra, 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin Haziran'ın ilk yarısında düzenlenmesine karar verdik' dedi.

Festival müdürlerinin bu virüsün bir an önce durdurulması ve yok edilmesini umduklarını ifade eden Kesiriyan, festivalle ilgili bilgi ve haberlerin sonraji tarihlerde gerekli mecralardan halka duyurulacağını söyledi.

Daha önce verilenen karara göre 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin 17-25 Nisan tarihleri arasında düzenenmesi öngörülmüştü.

Bu dönemki festivalin sekreterliğini Muhammed Mehdi Asgerpur üstlenecek.