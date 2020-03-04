Siyamend Rahman parahalterciliğin öncüsüydü

İram Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mahmud Hüsrevi Vefa'ya hitaben yazılı mesaj yayımlayan Raşit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Hepimiz Asya Paralimpik Komitesi ailesi üyeleri olarak paralimpik şampiyonu ve gerçek efsane Siyamend Rahman'ın vefat haberinden büyük üzüntü duyduk. Onun yaptıkları, paralimpik tarihinde altın sayfalar gibi yer alacak. Rahman paralimpikin öncü olmanın ötesinde, diğer insanlar için esin kaynağı oluşturarak İran ve dünya halkları üzerinde büyük etki bıraktı. O çok ender görebileceğimiz olağanüstü ve çok şefkatli bir insandı.

Bu zor günlerde onun ailesine, takım arkadaşlarına ve İran ulusal Olimpiyat Komitesi'ne derinden başsağlığı diliyor ve yanınızda yer aldığımızı belirtmek istiyoruz. Allah'tan size sabır dilyorum.'

Öte yandan Dünya Parahalter Federasyonu Başkanı Georg Moreno da Siyamend Rahman'ın vefatı nedeniyle İran Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı'na başsağlığı dileğinde bulundu.

Dünyanın en güçlü Paralimpik sporcusu İranlı süper ağır sıklet parahalterci Siyamend Rahman, 1 Mart Pazar akşamı Üşneviye kentinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Rahman 2016 yılında Dünya şampiyonaları yarışları çerçevesinde 275, 286 ve 296 kg ağırlığı kaldırarak +107 kg altın madalya kazanmıştı.

Rahman daha önce 2017 yılında en çok oy alarak dünyanın en iyi engelli sporucusu unvanını da elde etmişti.

Öte yandan Japonya’da Asya- Pasifik Engelliler Halter Şampiyonasında +107 kg’de 280 kg ağırlık kaldırarak altın madalya kazandı.

+107 kg’de yarışan Rahman, 2018 Asya Oyunları’nda altın madalya kazanarak bir kez daha Asya ve Paraasya rekorunu tazelemişti.

Rahman 2019 yılında, 250 kg ağırlığı kaldırdıktan sonra 265 kg’ı kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.