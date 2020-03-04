Karikatüristler koronaya meydan okudu

"Korona'yı Yeneriz Yarışması, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Görsel Sanatlar Merkezi, Fetih Hikayesi Kültür Vakfı, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Görsel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Fars Kültür ve İslami İrşat Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın iş birliği ile düzenlenecek.

Görsel sanatlar alanındaki sorumluluklar ve görevler doğrultusunda ulusal ve uluslararası programlara katıldıklarını dile getiren Muzafferi, 'Görsel sanat sanatçılarının sosyal krizlerde etkili olabileceğine ve sanat ve medya alanlarındaki varlıklarının hem sanatçının ruhunu hem de sanatçıların sosyal sorumluluğunu güçlendirdiğine inanıyoruz’ dedi.

Müzefferi, ‘Korona sorunu küresel bir konudur ve yarışma kısa vadede iyi karşılanmıştır. Bu hareketin görsel sanatların toplumla iletişimi alanındaki diğer etkili hareketlerin başlamasına yol açacağını umuyoruz’ diye ekledi.