Cumhurbaşkanı Ruhani, Fidan Dikme Günü vesilesiyle fidan dikti

Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Ortam Dairesi Genel Müdürü, fidan dikme töreninde yaptığı açıklamada, 'Şimdiye kadar Tahran'ın 50 bin dönümlük yeşil kuşağından 41 bin 500 dönümünü hayata geçirdik. Bugün de Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla 1.290 dönümlük bir yeşil alanı ağaçlandıracağız.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi de bu törende hazır bulunuyor.

4 Mart Fidan Dikme Günü vesileyle, İranlılar doğaya olan ilgilerini ve çevreyi korumak adına ülke genelinde fidan dikiyor.