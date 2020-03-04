İran ve Norveç dışişleri bakanları koronayı görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zarif ile Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide arasında yaplan telefon görüşmesinde taraflar, iki ülkenin bu hastalığa karşı ortak mücadele ve iş birliğini değerlendirdi.

Zarif ayrıca İsviçreli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde korona ile ilgili son gelişmeleri ve İran için kurulan İsviçre mali mekanizmasını ele aldı.

Dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in bazı Avrupalı meslektaşları ile korona virüsüne karşı ortak iş birliğini ele aldığını ve AB Komisyonu ile de yaptığı görüşmedede AB'nin imkanlarının korona virüsü ile mücadelede kullanılması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu söylemişti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi,İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ya yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 2336'ya çıktığını ve toplamda 435 kişinin iyileştiğini dile getirdi.

Şimdiye kadar tüm dünyada 91 bin 318 kişi bu hastalığa yakalanmıştır, bu sayıdan 3 bin 131 kişi 19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken 48 bin 291 kişi iyileşti.