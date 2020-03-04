15'ten az ithal ilacın yerli benzeri bulunmakta

İRNA’ya konuşan Mehraliyan, ilaç alanında yerli üretimi olan ithal ilaçların azalmasıyla bu yılın başından itibaren minimum 200 milyon dolar değerinde döviz tasarrufu sağladıklarını ifade ederek, yılsonuna kadar bu alandaki döviz tasarrufunun 400 milyon dolara çıkmasını öngördüklerini dile getirdi.

Yerli üretimi olan ilaçların yüzde 90'ının ithalatının azaldığını kaydeden Mehraliyan, 'Bazen bu ilaçlardan ender sayıda, Sağlık Bakanlığı'nın özel hastalığa yakalanan hastalar için açıkladığı spesifik klinik hususlar nedeniyle ithal edilmektedir' dedi.

İsviçreden ilaç ithali mekanizması şov amaçlıdır

İsviçre aracılığıyla İran'a ilaç ithalatı için kurulan mekanizma hakkında da açıklama yapan İranlı yetkili, 'İsviçre'den ilaç ithalatı mekanizması, daha çok şova benziyor. İsviçre'den yapılan ithalat hacmi çok düşüktür. Bu kanalı güçlendirmeyi umuyoruz, ancak şu ana kadar bu kanaldan ithal edilen ilaç miktarı sadece 2.3 milyon avrodur. Şu anda, rakamlar çok düşük, ancak kanalın devam edeceğini ve gelecekte ülkede ilaç ihtiyacı olan hastalara daha fazla yardım sağlayabileceğini umuyoruz’ diye ekledi.