İranlı kadın Asya Ragbi Geliştirme Komitesi üyesi olarak seçildi

Asya Ragbi Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Ragbi Derneği Geliştirme ve Yetenek Yetiştirme Komitesi üyesi olarak faaliyet gösteren Saminiya, Asya Ragbi Geliştirme Komitesi'nin asli üyesi ve Batı Asya temsilcisi olarak atandı.

Bu komitede İran'ın yanı sıra Nepal, Suriye, Japonya, Bangladeş ve Malezya'nın temsilcileri yer almaktadır.

Ayrıca İran'dan Nahid Biercmendi de halihazırda Asya Ragbi Kadınlar Komitesi üyesi olarak faaliyet etmektedir.

Asya Ragbi Konfedersyonu, İran Ragbi Derneği Başkanı Hasan Mirza Ağabey ve diğer yetkililerin bu spora verdikleri özel önem nedeniyle İranlıları seçti.