İran yapımı iki korona ilacının klinik deneyi başladı

İRNA'ya açıklama yapan Rektör Celali, bu ilaçların laboratuvarda üretildiğini ve bitkisel ve sprey şeklinde olduğunu ifade etti.

Bu ilaçların koronaya kesin tedavi olarak değil, bu hastalığa yakalananların iyileşmesine katkı sağlayacağını kaydeden Celali, 'Öngörülerimize göre bu 2 ilacın testlerinin yapılması ve gerekli izinlerin alınması için 2-3 ay süre gerekmektedir ve bu aşamalardan sonra piyasaya sürüleceklerdir' değerlendirmesinde bulundu.

Korona ilacının üretimi için araştırma projelerinin başladığına değinen Rektör Celali, 'Üniversitemiz araştırmacıları 3 proje kapsamında korona ilacını seri üretim şeklinde üretmeyi hedefliyor. 3 veya 4 bitkisel ilaç üretilmiş ve bunlar geçmişte H1N1 gibi grip hastalıklarında kullanılırken, araştırmalarımızla korona hastalarının tedavisinde kullanmayı amaçlıyoruz' diye konuştu.

Celali, 'Araştırmalarımız bu ilaçların koronayı tedavi etme konusunda etkili olacağını gösterrmesine rağmen, bu konu araştırma evrelerinde kanıtlanmalı ve Gıda ve İlaç Kurumu'ndan da gerekli ruhsat ve izinler alınmalıdır' diye ekledi.