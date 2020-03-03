Paralimpik bayrağı Siyamend Rahman anısına yarı yarıya indirildi

Paralimpik Komitesi (IPC) merkezi binasındaki bayrağı yarı yarıya indirdiğini bildirdi.

Dünyanın en güçlü Paralimpik sporcusu İranlı süper ağır sıklet parahalterci Siyamend Rahman, Pazar akşamı Üşneviye kentinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Rahman 2016 yılında Dünya şampiyonaları yarışları çerçevesinde 275, 286 ve 296 kg ağırlığı kaldırarak +107 kg altın madalya kazanmıştı.

Rahman daha önce 2017 yılında en çok oy alarak dünyanın en iyi engelli sporucusu unvanını da elde etmişti.

Öte yandan Japonya’da Asya- Pasifik Engelliler Halter Şampiyonasında +107 kg’de 280 kg ağırlık kaldırarak altın madalya kazandı.

+107 kg’de yarışan Rahman, 2018 Asya Oyunları’nda altın madalya kazanarak bir kez daha Asya ve Paraasya rekorunu tazelemişti.

Rahman 2019 yılında, 250 kg ağırlığı kaldırdıktan sonra 265 kg’ı kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Dünyanın en güçlü Paralimpik parahalterci Siyamend RahmanLondra'da 2012 Yaz Paralimpikleri, Rio'da 2016 Yaz Paralimpikleri ve Guangzhou'da 2010 Asya Para Oyunları'nda altın madalya kazandı.

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2012