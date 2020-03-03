ATSO Başkanı Demirci: "Koronavirüs tedbirleri sınır kapılarında ticareti etkilemedi"

AA’nın bildirdiğine göre, Demirci, yaptığı açıklamada, Valilik tarafından söz konusu her iki kapıda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Koronavirüs ile ilgili gelişmelerin mevcut kapılardaki giriş-çıkışı özellikle de ticareti olumsuz etkilemediğini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Her iki kapımızda da herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Koronavirüs ile ilgili tedbirler sürüyor. Mevcut kapılarımızda kimlik ile günübirlik giriş ve çıkışlar 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Özellikle ticari olarak kapıların işlevliği için her hangi bir engel ve sıkıntı söz konusu değil."

Demirci, tedbirler kapsamında Çin ve İran başta olmak üzere bazı ülkelere giriş-çıkış yapan tır şoförlerine pasaport zorunluluğu getirildiğini sözlerine ekledi.

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2012