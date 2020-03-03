Erdekaniyan: İran, enerji mübadele merkezi oluyor

İsfahan, Kerman, Lorestan, Zencan, Gezvin ve Batı Azerbaycan’da 41 projenin aynı anda açılışı töreninde konuşan Erdekaniyan, İran’ın elektrik santral potansiyelinin 83 bin 600 megawatt olduğunu ve bunun ortalama kişi başı için bir kw olduğunu söyledi.

Son 6 ayda her hafta bir projenin açılışını yaptıklarını ifade eden Erdekaniyan, ülkelerin ilerlemişlik göstergelerinden birinin enerji alt yapılarına ulaşmak olduğunu ve İran’ın bu hususta iyi konumda olduğunu söyledi.

Erdekaniyan mevcut projeler çerçevesinde her 45 günde bir su arıtma tesisinin açılışının yapıldığını ve bu yöntemle arıtılmış sulardan yeniden kullanma imkanının sağlandığını söyledi.

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2012