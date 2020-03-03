Garipabadi: UAEK’nın İran denetimleri devam ediyor

UAEK tarafından İran ile ilgili yayınlanan rapor sonrası açıklamada bulunan Garipabadi, raporun bir kez daha ajansın denetim faaliyetlerinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Raporda İran’ın Ferdo tesislerindeki zenginleştirme faaliyetlerinin devam ettiği ve zenginleştirme düzeyinin de 4.5 olduğu ifade edildi.

Garipabadi rapora göre İran’ın zenginleştirilmiş stok miktarının 19 Şubat’a kadar 1020.9 kg ilan edildiğini belirtti.

Garipabadi, raporda İran’ın isteğe bağlı şekilde ek protokolün uygulamasına devam ettiğinin de vurgulandığını ifade etti.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin ve İran aleyhine eşi görülmemiş ambargoar uygulamasının birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

İran 5 adımla taahhütlerini azalttı ve en son KOEP’teki hiçbir kısıtlamaya bağlı kalmayacağını bildirdi.

İran karşı tarafın taahhütlerine geri dönmesi durumunda adımları geri alacağını açık bir şekilde dile getirmiştir.

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2012