Bazergan Gümrük Müdürlüğü yetkilileri İran-Türkiye sınırının açılmasını istiyor

İRNA'ya açıklama yapan Namdar, Türk tarafıyla yapacakları toplantı sonucunda sınırın kısmi kapatılmasından kaynaklanan sorunların bir kısmını gidermeyi umduklarını söyledi.

Türkiye tarafından İranlı yolcuların girişinin sorunsuz biçimde devam ettiğini kaydeden Namdar, 'Grerekli sağlık kontrollerinden sonra tır ve yolcular İran'a girebilir. Halihazırda korona virüsünün yayılmasından dolayı İranlı yolcular Türkiye'ye gidemiyor ve sadece Türk vatandaşları sınırlı şekilde giriş çıkış yapabiliyor' diye konuştu.

Türkiye'nin bu ülkeye giren yolcuları 60 kişi kapasiteli sahra hastanesinde karantina altına aldığını kaydeden Bazergan Gümrük Genel Müdürü, İran tırlarının bu sorun ortadan kaldırılmadan Türkiye'ye gidemeyeceklerini ve Türkiye'de sadece 100 tır kapasiteli karantina yerlerinin tırlar için tahsis edildiğini söyledi.

Namdar'ın dediğine göre Bazergan Sınır Kapısı'nda giriş çıkış yapan yolcular sağlık kontrollerinden geçirilmektedir.

Bazargan Gümrük Kapısı, İran'ın Türkiye sınırında yer Alan Batı Azerbaycan ilinde günde 24 saat çalışan üç sınır kapısından biridir. Aynı zamanda İran’ın Avrupa ülkelerine açılan penceresi olarak Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'ya Bazargan şehrinden bir kilometre uzaklıktadır.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Irak ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 960 kilometre ortak sınıra sahip.