İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi

Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ya yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 2336'ya çıktığını ve toplamda 435 kişinin iyileştiğini dile getirdi.

Dünden bu yana 835 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, bunlardan 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reisi, ‘Gilan, Kum ve Tahran illeri, korona virüsünün ön saflarında yer alıyor. Kum'daki hastalık eğilimi sabit olmasına rağmen, bu üç ilde daha fazla vaka vardır’ diye belirtti.

Virüs şüphesi ile 8.532'den fazla kişinin hastanelere kaldırıldığını kaydeden Reisi, 5.737 kişi üzerinde test yapıldığını ve 2.336 kişinin kesin olarak korona virüsü hastalığına yakalandığını açıkladı.

Şimdiye kadar tüm dünyada 91 bin 318 kişi bu hastalığa yakalanmıştır, bu sayıdan 3 bin 131 kişi 19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken 48 bin 291 kişi iyileşti.