İslam İnkılabı Rehberi'nden korona virüsüne karşı önlemler hakkında tavsiyeler

İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Fidan Dikme Günü nedeniyle iki fidan diktikten sonra açıklamada bulunan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, dünyada çok sayıda ülkenin bu hastalıkla boğuştuğuna işaret ederek, 'İranlı yetkililer ilk günden, samimi ve şeffaf biçimde halkı durum hakkında bilgilendirdi. Ancak bu hastalığın daha şiddetli ve daha yaygın olduğu bazı ülkeler, konyu örtbas ediyor. Tabi biz o hastalar için de Allah'tan şifalar diliyoruz' ifadesini kullandı.

Yetkililerin korona virüsüne karşı duyurdukları önlemlere ve tavsiye ettikleri tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Hamanei, 'Bu talimatlar ihlal edilmemelidir, zira Allah bizi kendimizin ve diğer kişilerin sağlığı konusunda sorumlu kılmıştır. Bu nedenle toplumun sağlığı ve bu hastalığın yayılmasının önlenmesine katkıda bulunan her şey iyi, bunun yaygınlaşmasına neden olan her şey ise kötüdür' diye ekledi.