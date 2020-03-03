Sanayi, maden ve ticaret sektörüne 780 milyon dolarlık yatırım

Bu 10 aylık sürede Zencan %20, Rezevi Horasan yüzde 17, Kirmanşah %14, Tahran yüzde 8 ve Fars yüzde 7 ile en çok yabancı yatırımın yapıldığı 5 il arasında yer aldı.

Verilere göre Zencan, Rezevi Horasan ve Kirmanşah'ın yabancı yatırımın toplam yarısını çeken 3 ülke olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz 10 ay boyunca Hollanda yüzde 24, BAE %23, Çin yüzde 22, Türkiye yüzde 10 ve Almanya %9 ile İran sanayi, maden ve ticaret sektöründe en çok yatırım yapan 5 ülke unvanını elde etti.

Ayrıca kurulan 79 şirkette yabancı yatırım payı 30 şirkette yüzde yüzde olarak gerçekleşirken, 48 firmada yerli ortaklar da pay sahibi oldu.

73 yabancı yatırım projesinden 763 milyon dolar sanayi sektörüne tahsis edilirken, maden sektöründeki 2 projede yatırım 1 milyon dolar ve ticaret alanında da 4 projede 16 milyon dolar yabancı yatırım yapıldı.

Türkiye 13 proje ile en çok yatırım projesi yapan ülke olurken, Afganistan 12, Çin 11, Avusturya 6 ve BAE, Irak ve Hindistan dörder proje ile ülkemizde yatırım yaptı.