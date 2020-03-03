Afganistan'a ihracat devam etmektedir

Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, Afganistan'a yapılan ihracatın korona hastalığı nedeniyle kısa süre bir duraksamadan sonra normale döndüğünü belirten Cevanmerd Kasap, İran’ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminiyan, Doğarun Özel Ekonomik Bölgesi Genel Müdürü Mehdi Ahlakipur, Doğarun Özel Ekonomik Bölgesi Müdürü Muhammad Sıddikifer, İran’ın Herat Başkonsolosu Muhammed Kuhgerd, Doğarun Gümrük Genel Müdürü ile Herat sınırını ziyaretleri sırasında Afganistan'a ihracatın son durumunu incelediklerini kaydetti.

Bu inceleme sırasında İran-Afganistan ticaretinin kolaylaştırılmasının ele alındığını dile getiren Cevanmerd Kasap, 'Doğarun bölgesinde bir ticarı komutanlığı biriminin kurulması, Afganistan ile sıfır nokta sınırındaki sorunların giderilmesi, harita ve konumlandırma açısından her iki ülke için uygun olan salonların kullanımının değiştirilmesi ve kamyonların Afganistan'a yavaşça geri dönmesi sorununu çözmek gibi konular inceleme sırasında değerlendirildi’ diye belirtti.

Son birkaç gün içinde korona hastalığı nedeniyle ortaya çıkan gecikmelerden dolayı mal depo hacminin arttığı nedeniyle gümrüklerin gece gündüz hizmet vermesi ve mesai sattının uzatılması hakkında fikir alışverişide bulunduklarını açıklayan İranlı yetkili, ’Şiddetli hijyen tedbirleri, termal tarayıcıların takılması ve ürünlerin sağlıklı oldukları üzerinde vurgu yapılması ile kısa bir duraksamadan sonra, Afganistan ile ticaret devam ediyor ve işadamları iel yolcular gidip gelmektedir. Ancak sağlık kontrolleri her iki ülkede de giriş ve çıkışlarda kesinlikle uygulanmakta ve termal cihazların takılması ile geçişler önceki rutine geri dönmüştür’ dedi.

Yolcu taşımacılığının kara sınırı üzerinde yapılmakta olduğunu ve tüm insanların sağlık kontrolünden geçtiklerini vurgulayan İran'ın Kabil Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Cevanmerd Kasap, 'Afganistan ile ticari vize verilmesi ve uçuşların hijyen konularını riayet ederek eski haline dönmesini bekliyoruz’ diye ekledi.