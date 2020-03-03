İran monte edilen santral kapasitesi 83 megavata çıktı

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, video konferans şeklinde düzenlenen 6 ilde 41 su ce elektrik projesi açılış töreninde konuşan Hairi, bu projelerde toplam yatırımın 3 bin 700 milyar Tümen'i bulduğunu ifade ederek, '1900 milyar Tümen değerinde 19 elektrik sanayi projesi de faaliyete hazır' dedi.

Bu proejelerin yüksek basınç üsler, güneş santralleri, elektrik ağları, dağıtım şebekeleri ve Hürremabad Santrali olduğuna dikakti çeken yetkili, 'Hürremabad Santrali 1420 milyar Türmen yatırımla açıldı. 2 doğalgaz tesini bulunan bu santralin faaliyete başlaması ile ülkede monte edilmiş santarl kapasitesi 83 megavaa çıkacak' diye konuştu.

Monte edilmiş kapsitenin kişi başına 1 kilovat olduğuna dikkati çeken Hairi, 'Bu iyi bir rakamdır ve halkın refahı ile enerji temini, ülke elektrik sanayi proje ve hesaplarımında dikkate alınmıştır' değerlendirmesinde bulundu.