Nazenin Zağeri'nin sağlığı tam yerinde

Gazeteciler olmaksızın video konferans şeklinde basın toplantısı düzenleyen İsmaili, başta güvenlik hükümlüleri olmak üzere tutuklularla ilgili yaptığı açıklamada, '54 bin tutuklu izne çıkmış ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliği ile bu konuda iyi işlemler yapılmıştır' diye belirtti.

Diğer tutuklularla ilgili medyaya çıkan haberlere değinen İsmaili, 'Bazı tutuklular asla hapishanede değildir. Bir kişi içim ise izni için hazırlıklar yapılmış ve bugün veya yarın izne gidecektir' açıklamasında bulundu.

İsmaili konuşmasının sonunda, 'Bizim için güvenlik ve gayrı güvenlik tutuklularının önemi yoktur ve herkesin sağlığı bizim çin önem taşımaktadır. Hatta güvenlik hükümlülerinin diğer mahpuslara kıyasla durumlarının iyi olduğunu iddia edebilirim' diye ekledi.

Öte yandan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad da twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yargı Erki Sözcüsü İsmaili'nin açıklamasını aktararak, Nazenin Zağeri'nin yarın Tahran'da ailesine kavuşacağını ifade etti.