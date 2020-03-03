İslam İnkılabı Rehberi Fidan Dikme Günü vesilesiyle fidan dikti

4 Mart Fidan Dikme Günü vesileyle, İranlılar doğaya olan ilgilerini ve çevreyi korumak adına ülke genelinde fidan dikiyor.
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Doğal Kaynaklar Haftası vesilesiyle ve Fidan Dikme Günü'nün arifesinde, bugün Salı Rehberlik Ofisi bahçesinde fide dikti.
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