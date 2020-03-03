3 Mar 2020 12:13
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News Code: 83699420
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53 şirketten Çabahar Limanı'na yatırım hazırlığı

53 şirketten Çabahar Limanı'na yatırım hazırlığı

Çabahar, İRNA- Son bir yılda 170 yerli ve yabancı heyetin Çabahar Limanı'nda incelemede bulunduğu ve 53 firmanın burada yatırım yapmak istediği açıklandı

Sistan ve Beluçistan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Behruz Ağayi, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Çabahar Şehit Beheşti Limanı'na 53 şirket yatırım talebinde bulunarak Çabahar'ın gelişmesinde dönüm noktası oluşturabilir. Çabahar, açık denizlere bağlanarak ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır' dedi.

Çabahar'ın uluslararası açık denizlere yakınlığı ve yerli ve yabancı özel sektörün buraya yatırım yapmasının iki avantajı olduğunu kaydeden Ağayi, 'Çabahar Limanı'nda yapılan incelemelr sonucu 53 yatırım talebinin yanı sıra 480 milyar Tümen değerinde 7 sözleşme yapılmıştır' diye belirtti.

Ağayi, 'Çabahar Limanı'nda yabancı şirket ve ülkelerin bulunması açısından kısıtla yoktur. Bu firmalarla yapılan sözleşme türü, uzun ve orta vadelidir ve ayrıca gelişme sözleşmeleri de uzun vadeli olacaktır' diye ekledi.

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