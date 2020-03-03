İran'dan Ağırlıksızlık, Peru Siyah Kedi Ödülü'ne değer görüldü

Birkaç gün önce ABD Kuzey Carolina Akademisi Özel Ödülü'nü elde eden Mehdi Ferd Kadıri'nin yazıp yönettiği, Murtaza Şayeste'nin yapımını üstlendiği Ağırlıksız, Peru Deneysel Film Festivali'nde ise En İyi Film ve Siyah Kedi Nişanı'nı kazandı.

Binden fazla filmi gönderildiği festivalde yarışma kategorisinde yarışan 9 film arasında, En İyi Film Ödülü, Ağırlıksız'a verildi.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen bu festivalde geleneksel film yapımcılığında yenilikçilik yaratmak için deneysel filmlere özel önem vermektedir.

Hidayet Film ile Ali Sefayi Sengseri'nin finanse ettiği, Persia Film Şirketi'nin uluslararası dağıtımını üstlendiği Ağırlıksız'da Emir Ali Danayi, Bahare Kiyan Afşar, Nesim Edebi, Yasir Caferi, Celal Fatimi, Sepide Muradpur ve Tina Pakrevan gibi oyuncular, oyuncu kadrosunda yer aldı.