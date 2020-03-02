Zarif, İran’ın korona ile mücadelede gerekli ihtiyaçlarını açıkladı

Zarif, Twitter hesabından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve dost ülkelere Amerika’nın ekonomik terörizmine rağmen korona ile mücadelede İran’a yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Zarif, İran’ın zaruri ihtiyaçlarının N95 maskeler, hava temizleme, korona teşhis kitleri, PPF, vücut ve yüz koruyucular, cerrahi elbiseler olduğunu söyledi.

WHO tarafından İran’a yapılan yardımlar burünn Tahran İmam Humeyni havaalanına ulaştı.

8 ton olan yardımlar 100 bin korona teşhis kiti, laboratuar teçhizatı içermektedir.

Bu teçhizat askeri bir uçaklar Dubai’den İran’a gönderilmektedir. Bir yetkili yardımların yanında doktorlar ve uzmanlardan oluşan 6 grubun da İran’a gönderildiğini ifade etti.

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2012