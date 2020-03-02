Vaizi: İran, her zaman bölgenin barış ve istikrarı için çaba harcamıştır

Vaizi, özellikle Suriye gelişmeleri ile ilgili İran’ın tutumu hakkında IRNA’ya açıklamada bulundu.

Vaizi, ‘’İran her zaman bölge barışı ve istikrarı yönünde çaba harcamıştır ve bölge ülkeleri ile yapılan istişarelerle, Suriye’deki krizin çözüm yolunun siyasi yollarla mümkün olduğu belirtmiş ve buna da vurgu yapmıştır. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile görüşmelerinde de bu konuya vurgu yaptığını ifade eden Vaizi, Ruhani’nin bu görüşmelerde ayrıca İran, Rusya ve Türkiye liderler zirvesine ev sahipliği için hazır olduğunu belirttiğini söyledi.

Astana sürecinin son yıllara liderler ve uzmanlar düzeyinde Suriye’deki gerginliklerin azaltılmasında önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Vaizi, İran açısından Astana sürecinin önemli olduğu ve devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Vaizi, ‘’İran dost ülkelerle Suriye’ye yardım işbirliğini hiçbir şekilde Astana sürecine alternatif olarak görmemekte ve herkesin bu yola adım atması gerekir. ‘’ diye konuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012