Zarif, Hintli Müslümanlara uygulanan organize şiddeti mahkum etti

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hintli Müslümanlar aleyhine uygulanan şiddeti mahkum ettiğini söyledi.
Zarif, ‘’İran, asırlardır Hindistan’ın dostudur. Hindistanlı yetkililerden tüm Hindistanlıların refahaını garantilemelerini ve bu manasız soykırımın devam etmemesine izin vermemelerini istiyoruz. Önümüzdeki yol diyalog ve kanun hakimiyetine dayalı olmalı. ‘’ dedi.
Hindistan’da son bir haftadaki şiddet olaylarında 46 kişi hayatını kaybederken 300 kişi yaralandı.
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2012
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