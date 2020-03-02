WHO’nun yardımları İran’a ulaştı

8 ton olan yardımlar 100 bin korona teşhis kiti, laboratuar teçhizatı içermektedir.

Bu teçhizat askeri bir uçaklar Dubai’den İran’a gönderilmektedir. Bir yetkili yardımların yanında doktorlar ve uzmanlardan oluşan 6 grubun da İran’a göndderildiğini ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını 66'ya yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 1501'a çıktığını bildirdi.

Dünden bu yana 523 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Reisi, bunlardan 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reisi korona virüsüne yakalanan en son 523 kişiden 225'inin Tahran, 62'sinin Kum, 53'ünün Gilan, 23'ünün İsfahan, 18'er kişinin Merkezi ve Kazvin, 6 vakanın Rezevi Horasan, 8 kişinin Fars, birer kişinin Kirmanşah, Sistan ve Beluçistan ile Yezd, 12'şer vakanın Mazenderan Huzistan, 10'unun Elburz, 7 kişinin Hürmüzgan, 4 kişinin Batı Azerbaycan, ikişer kişinin İlam ve Kirman ve 3 vakanın Güney Horasan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalardan 12 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sağlık Bakan Yardımcısı, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 1501 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 66 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 291 kişinin iyileştiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 3 bininin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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2012