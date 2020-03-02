Momeni: İran, uyuşturucu ile mücadelede en az uluslararası desteği allan ülkedir

Viyana’da düzenlenen 63. Uyuşturucu Komisyonu Toplantısında konuşan Momeni, İran’ın bir taraftan uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm, bir taraftan da tek taraflı ambargolarla mücadele ettiğini belirtti.

Bir önceki oturumdan bugüne kadar İran’ın uyuşturucu ile mücadelede 30 şehit ve yaralı verdiğini ifade eden Momeni, bu süre zarfından 10 bin ton çeşitli uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Momeni, 2019 yılında İran kolluk kuvvetleri 2319 operasyonla 1886 uyuşturucu şebekesini çökerttiklerini ve 815 ton çeşitli uyuşturucuyu bulduklarını ifade etti.

Momeni bu başarının başka ülkeler ve kurumların desteği ile değil, İran’ın uluslararası taahhütleri çerçevesinde hasıl olduğunu söyledi.

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2012