İranlı şoförler Türkiye'de karantina altına alındı

İran'ın komşuları ile sınır kapılarının son durumu hakkında bilgi veren Latifi, Türkiye'nin İran'dan bu ülkeye gitmek isteyen şoförlerin Bazergan Sınır Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirilmelerini istediğini belirterek, 'Bu nedenle sınır işlemleri ve yük taşımacılığında aksamalar ve yavaşlamalar yaşanmaktadır. Yolcular konusunda ise sadece Türkiye'de bulunan İranlı yolcuların İran'a dönmeleri veya İran'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönebilmeleri için iizin verilmiştir' diye konuştu.

İran'ın diğer sınırlardan Ermenistan sınırının kapalı olduğuna dikkati çeken Latifi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin İran'a sınırını kapatmasına rağmen Nahçıvanlıların İran'a giriş yapmalarına ilişkin her hangi bir kısıtlamanın olmadığını ifade etti.

Deniz yolları ve sınırlarının da açık olduğunu dile getiren Sözcü, deniz taşıtlarının gerekli sağlık bvelgesinin aldıktan sonra giriş çıkış yapabileceklerini bildirdi.

Türkmenistan sınırında bine yakın bekletilen tırdan 600'ünün Türkiye ve 200'den fazlasının İran'a ait olduğunu açıklayan Latifi, Türkmenistan'ın sınırı koronadan değil, doğalgaz sorunu gerekçesiyle kapattığını açıkladı.