İran'da kanser hastaları ABD yaptırımlarının hedefinde

Yazısında Elburz ilinin merkezi Kerec'de bir ilaç üretim birimini odağına alan France 24, 'Bu üretim biriminde 600 personel çalışıyor. İran, ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımlarla boğuşruken tesis, kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların bir kısmını tedarik etmeye ve üretmeye çalışıyor, ancak birçok sorun ve sınırlama ile de karşı karşıyadır' ifadesine yer verdi.

Yazıda üretim tesininin müdürü Rıza Mustefevi'nin şu sözlerine yer verildi:

'Halihazırda birçok konu ile karşı karşıyayız. Örneğin yaptıırım nedeniyle para transferi yapamıyor veya ürünleri alamıyoruz. Sözde ABD'nin yaptırımları insani meseleler için muafiyet kapsamında olmasına rağmen bankalar cezalardan uzak durmak için İran'la muameleden çekinmekte ve İran ile muamelerini en aza indirmeyi istemektedirler.

Ekipmanlarımızın onarımı bizim için büyük sorun halini almıştır. Bizim cihazlarımız için yeni parçalara ihtiyacımız bulunmaktadır.'

France 24'un raporunun devamında şu sözler aktarıldı:

'Korona virüsünün İran'da yayılması ile halk ilaç bulmaya çalışıyor. Bu konu ABD'nin Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilerek yaptırımları devreye sokması ile tamamen bağlantılıdır. İran da buna karşılık taahhütlerini askıya almıştır.

İran'da ilaç üretim fabrikaları müdürleri son altı ayda kan kanseri hastalarının gereken ilaçlarını üretmediklerini ve ham maddelerini de ithal edemediğini aktarıyor. Bazı ilaç fabrika ve tesislerinin üretim hattı durdurulmuş ve ambargolar dolayısıyla sorunlar baş göstermektedir.'