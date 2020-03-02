2 Mar 2020 15:24
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News Code: 83698689
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Türkiye ile Suriye arasındaki sorunun çözümü için çalışıyoruz

Türkiye ile Suriye arasındaki sorunun çözümü için çalışıyoruz

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın Türkiye-Suriye ihtilafı ile iglili yaptığı açıklamada, 'İran'ın bu konuda yaptıklarından biri, her iki tarafla iletişime geçmektir. Çeşitli düzeylerde istişareler yapılarak bölgeye huzurun gelmesi için çalışıyoruz ve çalışmalarımızın sonuç vermesini umuyoruz' dedi.

İran-Türkiye-Rusya liderler zirvesinin ne zaman Tahran'da yapılacağı konusundaki soruya yanıt veren Musevi, 'Bu toplantının tarihi hala kesinleşmemiş ve umarız bir an önce Tahran'da yapılacak zirve tarihi belirlenir' diye konuştu.

Astana Süreci'nin devamı konusuna da işaret eden Musevi, 'Biz hala Suriye'de tek çözüm yolunun müzakere ve diyalogtan geçtiğine inanıyor ve Astana Süreci'nin Suriye sorunlarının çözüme kavuşmasında en önemli mekanizma olduğu kanısındayız' değerlendirmesinde bulundu.

Astana Süreci'nin Tahran'da yapılacak  Liderler Zirvesi ile devam etmesine çalıştıklarını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Suriye görüşmelerinin yapılmasını ,istiyoruz. Bununla birlikte diğer çalışmaların da tansiyonun düşmesine ve kanın akmasının durmasına neden olması durumunda biz de verilen ortak kararlara uyacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Musevi ayrıca dost ülkelerden binlerce korona teşhis kitinin geldiğini ifade ederek, gerekli gördükleri takdirde yeniden kit alımı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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