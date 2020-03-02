İran ve Umman ortak film yapacak

Uluslararası Umman Uluslararası Fuarı sırasında Al-Şebaiba gazetesine verdiği röportajda konuşan Haşimi, 'İran ve Umman sinema sektöründe iş birliğine başladılar ve bu doğrultuda ortak bir film yapma anlaşması imzalanmıştır.' dedi.

İran ve Umman'ın köklü kültürel ve sosyal bağ ve ortaklıkları olduğuna atıfta bulunan Haşimi, iki ülke arasında ilk ortak yapım olan bu filmin sosyal ilişkiler ve etkileşimlere odaklanacağını belirtti.

Filmin temasının iki ülke arasındaki birçok sosyal ve kültürel ilişkiyi ortaya çıkaran bir aşk hikayesi odağında seyrettiğini kaydeden İranlı yetkili, "İran ve Umman arasında kültür de dahil olmak üzere her alanda iyi ilişkiler olmuştur ve halen de bulunmaktadır. Bugün bu ilişkilerin zirve noktasında ve en iyi koşullarda olduğunu düşünüyorum’ diye kaydetti.

Haşimi, ‘İki ülke arasında kültürel anlaşmalar ve sözleşmeler imzalandı. İki taraf, Uluslararası Kitap Fuarı ve film festivalleri de dahil olmak üzere kültürel ve sanatsal sektörlerde işbirliği yapmak istiyor’ diye konuştu.

İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı r Başkan Yardımcısı,’Tahran Uluslararası Kitap Fuarı Vakfı'nın yanı sıra kültürel, sanat, edebiyat, bilim, ekonomi ve daha pek çok konuda 200'den fazla yeni İran kitap başlığı bulunan bazı özel yayıncılarla Muscat Uluslararası Kitap Fuarı'na katıldık ve İlk kez, yurtdışında bu kadar yeni İran kitap başlığı sergiye çıktı’diye ekledi.