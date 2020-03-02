Merkez Bankası Başkanı'ndan İsviçre finans mekanizması ve ABD yaptırımları açıklaması

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Himmeti, 'İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bildirdiğine göre galiba ABD, İran'ın döviz kaynaklarının bir kısmını temel maddeler ve ilaç ithalatına tahsis etmesi için gerekli yaptırımları sağlamıştır.' mesajını paylaştı.

Sürenin işlemeyip işlemediğine bakacaklarını ifade eden Himmeti, 'ABD şimdiye kadar yasa dışı şekilde ve diğer ülkelere baskı uygulayarak, Merkez Bankası'nın kaynaklarını dondurmuştur' değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 'Dün bir banka müdürü ile korona nedeniyle sorun yaşayan müşterilerin durumların dikkate alınması için görüştüm. Bu hususta gereken kolaylıklar sağlanmalıdır.' diye ekledi.