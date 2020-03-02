Uluslararası Azerbaycan Bahar Festivali İran'ın katılımıyla düzenlendi

Dün 1 Mart günü başlayan festival, İran, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Endonezya'nın kültürel mirasını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Asger Farsi, festivalin sergi bölümünde, İran'ın kültürel ve sanatsal ürünleriyle nakış, emaye, gravür gibi el sanatları ve zengin kültür ve medeniyetini ziyaretçilere tanıtmak amacıyla sergilendiğini bildirdi.

İran'ın tarihi ve turistik bölgelerinden müzik videoların gösterilmesi, İran standının diğer programlarındandır. Sergide ülkemizin çeşitli geleneksel tatlılarıyla ziyaretçiler ağırlanıyor.

Kürdemir Valisi Ceyhun Caferov serginin açılış töreninde yaptığı açıklamada, Nevruz'un her zaman iyilik ve bereket getiren dostluk ve nezaket günü olarak hatırlandığını ifade etti.

Uluslararası Azerbaycan Bahar Festivali, Azerbaycan'ın Kürdemir kentinde üç gün boyunca devam edecek.