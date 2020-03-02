İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Dünden bu yana 523 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Reisi, bunlardan 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reisi korona virüsüne yakalanan en son 523 kişiden 225'inin Tahran, 62'sinin Kum, 53'ünün Gilan, 23'ünün İsfahan, 18'er kişinin Merkezi ve Kazvin, 6 vakanın Rezevi Horasan, 8 kişinin Fars, birer kişinin Kirmanşah, Sistan ve Beluçistan ile Yezd, 12'şer vakanın Mazenderan Huzistan, 10'unun Elburz, 7 kişinin Hürmüzgan, 4 kişinin Batı Azerbaycan, ikişer kişinin İlam ve Kirman ve 3 vakanın Güney Horasan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalardan 12 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sağlık Bakan Yardımcısı, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 1501 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 66 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 291 kişinin iyileştiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 3 bininin hayatını kaybettiğini açıklandı.