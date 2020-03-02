Türkiye ve Dubai'deki İranlı yolcuların dönüşü için 3 uçak seferi daha düzenlenecek

İran havayolı şirketlerinin korona nedeniyle BAE'ye uçak seferlerini durdurması nedeniyle bu ülkede İranlı yolcuların bekletildiğine dikkati çeken İran Havayolu Şirketi, bugün Dubai'den Tahran'a İranlı yolcuları ülkeye dönebilmeleri için sefer yapacağını duyurdu.

Dubai Al Mektum Havalimanı'na bu akşam saat 18'de iniş yapan uçarın saat 19'da Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na hareket edeceğini açıklayan HOMA, İstanbul'daki İranlı yolcuların da İran'a geri dönebilmeleri için iki uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Uçuşların 3 ve 5 Mart tarihlerinde düzenleneceğine işaret edilen açıkloamada, İranlı yolcuların HOMA'nın İstanbul'daki ofisi ile iletişime geçerek dönüş biletini alabileceklerini belirtti.