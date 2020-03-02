2 Mar 2020 13:50
Journalist ID: 2394
News Code: 83698428
0 Persons

Güney Pars’ın günlük gaz üretim kapasitesi 14 milyon metreküp arttı

Güney Pars’ın günlük gaz üretim kapasitesi 14 milyon metreküp arttı

Tahran, İRNA- Güney Pars Gaz Sahası 22 ila 24 fazların başkan vekili Ali Asger Sadıki, bu fazlardaki son platformda bulunan gazlarının karadaki rafinerine gönderildiğini belirterek, Güney Pars'ın günlük üretim kapasitesinin 14 milyon metreküpe çıkarıldığını açıkladı.

Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Sadıki, 24B platformundan günlük 14.2 milyon metreküp gaz alma kapasitesine dikkati çekerek, 'Bu platformdan yararlanarak Güney Pars'ın 22 ila 24 fazlarının açık deniz bölümünden zengin gaz çıkarma kapasitesi, projenin belirtilen nominal miktarına eşdeğer günde 56 milyon metreküpe ulaştı' dedi.

Sadıkı, 24B platformunun daha önce faaliyete geçtiğini ve tamamen zengin gaz aldırma durumunda olduğunu dile getirerek, 24B platformundan üretimin başlanması için 23 no'lu ana platformun kısa vadeli üretiminin durdurulmasını gerektirdiği için, 2B alt platformundan gaz rotasının normalleştirilmesine başlandığını ve bu uydu platformunun 1 Mart tarihinde faaliyete başladığını duyurdu.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 8 =