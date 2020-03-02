Güney Pars’ın günlük gaz üretim kapasitesi 14 milyon metreküp arttı

Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Sadıki, 24B platformundan günlük 14.2 milyon metreküp gaz alma kapasitesine dikkati çekerek, 'Bu platformdan yararlanarak Güney Pars'ın 22 ila 24 fazlarının açık deniz bölümünden zengin gaz çıkarma kapasitesi, projenin belirtilen nominal miktarına eşdeğer günde 56 milyon metreküpe ulaştı' dedi.

Sadıkı, 24B platformunun daha önce faaliyete geçtiğini ve tamamen zengin gaz aldırma durumunda olduğunu dile getirerek, 24B platformundan üretimin başlanması için 23 no'lu ana platformun kısa vadeli üretiminin durdurulmasını gerektirdiği için, 2B alt platformundan gaz rotasının normalleştirilmesine başlandığını ve bu uydu platformunun 1 Mart tarihinde faaliyete başladığını duyurdu.