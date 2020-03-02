İran Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü'ndan İran hakkında duygusal paylaşım

Halihazırda Kolombiya Milli Futbol Takını Teknik Direktörü olarak görev yapan Portekiz antrenör Queiroz, 66 yaşına girdi. İran'da çok sevilen teknik direktör olarak hafızalara kazınan Portekiz antrenör, İranlı futbolseverlerin doğum günü kutlama mesajları göndermelerine verdiği tepkide, 'İran halkına teşekkür ediyorum. Onlar dünyanın en şefkatli ve misafirperver halkıdır ve İran için Allah'tan en iyilerini istiyorum' dedi.

Queiroz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Allah'tan İran ve Kolombiya'nın 2022 Dünya Futbol Kupası'nda yer almasını talep ediyorum. İran sonsuza kadar kalbimde ve İran ve onun şefkatli ve sevimli hakına hala aşığım. İran hatıraları hayatımın son anına kadar zihnimde ve ruhumda kalmaya devam edecek.'